Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda oynadığı oynadığı ikinci maçta Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek seride 1-1'lik eşitliği sağlamıştı.
Üç galibiyete ulaşan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak.
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