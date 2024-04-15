Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:10
Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak. 

Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda oynadığı oynadığı ikinci maçta Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek seride 1-1'lik eşitliği sağlamıştı.

Üç galibiyete ulaşan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak.


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