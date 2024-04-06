Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde: Sakat oyuncuların son durumu belli oldu!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:33

Güncelleme: 06.04.2024 - 10:33

Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Olympiakos maçına çevrilmiş durumda.

Sarı-Lacivertliler'de Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa mücadelesinden öte Olympiakos ile oynanacak maç ana gündem maddesi.

İSMAİL KARTAL'DAN BİR GÜN İZİN

Fenerbahçe, önceki gün yaptığı antrenmanı, "Olympiakos maçının hazırlıkları başladı" ifadeleriyle duyurmuş ve pazar günkü Süper Kupa Finali'ni görmezden gelmişti.

İsmail Kartal, bu idmanın ardından öğrencilerine bir gün izin verdi. Fenerbahçe, haftaya perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçının provalarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.

YILDIZLARIN DURUMU MERAK EDİLİYORDU

Fenerbahçe, 4-2 kazandığı Adana Demirspor mücadelesinde önemli oyuncularından yoksun olarak sahaya çıkmıştı. Bright Osayi-Samuel, sarı kart cezası nedeniyle Kadıköy'deki müsabakada forma giyemedi.

Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King ve Michy Batshuayi ise sakatlıkları ve hazır olmamaları gerekçesiyle zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı. Becao ve Bonucci ise kadroya dönmüş ve yedek beklemiş, Çağlar da son dakikada oyuna dahil olmuştu.

MÜJDE GELDİ!

Pazar günkü Süper Kupa Finali'ne U19 takımıyla çıkması beklenen Fenerbahçe'de gözler, 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile Atina'da oynanacak olan Konferans Ligi maçına çevrildi.

Fanatik'in haberine göre, çeyrek finalin ilk ayağı olacak bu karşılaşmada, sakatlıkları bulunan tüm futbolcuların oynayacak duruma gelmeleri bekleniyor.

Bu isimlerden sadece Serdar Aziz, adı UEFA'ya verilen son listede yer almadığı için görev yapamayacak.