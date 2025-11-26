Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.11.2025 10:31:00
Cumhuriyet Spor
Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Jose Mendilibar'ın ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

 

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler, İspanyol hocanın şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

Real Madrid'den deplasmanda puan kaybı!
Real Madrid'den deplasmanda puan kaybı! Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.
İki yıldızından Real Madrid'e kötü haber!
İki yıldızından Real Madrid'e kötü haber! Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de Federico Valverde ve Thibaout Courtouis'nın sakatlıkları nedeniyle milli takımlarında forma giyemeyeceği açıklandı.
Real Madrid, Elche deplasmanında beraberliğe razı oldu
Real Madrid, Elche deplasmanında beraberliğe razı oldu İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche ile 2-2 berabere kaldı.