Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Jose Mendilibar'ın ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.
OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler, İspanyol hocanın şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.