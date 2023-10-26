Olympiakos - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
West Ham United, UEFA Avrupa Ligi A Grubu üçüncü haftasında Olympiakos'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
David Moyes yönetimindeki West Ham United, Diego Martinez'in ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
OLYMPİAKOS - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Stadio Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
OLYMPİAKOS - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği maç TV 8.5 ve Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Olympiakos, grupta oynadığı son maçta konuk olduğu TSC Backa Topola ile 2-2 berabere kalmıştı.
West Ham United ise deplasmanda Freiburg'u 2-1 mağlup etmişti.
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