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Olympiakos - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham United, UEFA Avrupa Ligi A Grubu üçüncü haftasında Olympiakos'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:58
Olympiakos - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

David Moyes yönetimindeki West Ham United, Diego Martinez'in ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

OLYMPİAKOS - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadio Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

OLYMPİAKOS - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği maç TV 8.5 ve Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Olympiakos, grupta oynadığı son maçta konuk olduğu TSC Backa Topola ile 2-2 berabere kalmıştı.

West Ham United ise deplasmanda Freiburg'u 2-1 mağlup etmişti.


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