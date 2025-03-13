Olympiakos'a galibiyet yetmedi: Bodo/Glimt çeyrek finalde!
Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği Olympiakos'u toplamda 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Olympiakos ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Olympiakos 2-1'lik skorla kazandı.
Norveç temsilcisini öne geçiren golü 36. dakikada Kasper Hogh kaydetti. Olympiakos, 53. dakikada Roman Yaremchuk ile skoru eşitledi.
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Rodinei, 63'te penaltıdan faydalanamadı ancak Yaremchuk, 63'te ikinci kez sahneye çıkarak Olympiakos'u öne geçirdi.
Olympiakos'ta kaleci Tzolakis, 89. dakikada kırmızı kart gördü.
İlk maçı 3-0 kazanan Bodo/Glimt bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.
Geçen sezon Konferans Ligi'ni kazanan Olympiakos ise turnuvaya veda etti.
Etiketler: #bodo glimt #Olympiakos #uefa avrupa ligi
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