Olympiakoslu Valbuena'dan Fenerbahçelileri kızdıran açıklama

27 Eylül 2021 Pazartesi, 07:30

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde Asteras Tripolis'i 2-0 yendi.

Ligin 4. haftasında deplasmanda Asteras Tripolis ile karşılaşan Olympiakos, 7. dakikada Tiquinho, 23. dakikada ise Aguibou Camara'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 10'a yükselten Olympiakos, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Asteras Tripolis ise 2 puanda kaldı. Maç sonrası ise eski Fenerbahçeli yıldız Valbuena'dan mesaj geldi.

Gruptaki ilk hafta maçlarında Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalırken, Olympiakos ise Antwerp'i 2-1 yenmişti.

Öte yandan Mathieu Valbuena da Olympiakos formasıyla Kadıköy'e dönmeye hazırlanıyor. Asteras Tripolis karşısında sonradan oyuna giren Fransız yıldız, teknik direktör Pedro Martins tarafından Fenerbahçe'ye saklandı.

Mücadelenin ardından Twitter'dan bir paylaşım yapan Valbuena, "Bugün iyi bir zafer kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde sıra Fenerbahçe'de" dedi. Bu açıklamaya Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.45'te başlayacak.