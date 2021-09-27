Fenerbahçe potada Daçka'yı yendi
İlk hafta maçında Darüşşafaka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 75-65 mağlup oldu.
SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Erhan Gürsel
DARÜŞŞAFAKA: Caupain 15, Boothe 12, McCullough 8, Pineiro 7, Olaseni 6, Doğuş Özdemiroğlu 5, Eray Akyüz 5, Can Maxim Mutaf 6, Sinan Güler, Bora Yaşar, Troy Selimşav, Görkem Doğan 1
FENERBAHÇE BEKO: İsmet Akpınar 12, Shayok 13, Pierre 15, Booker 8, Vesely 2, De Colo 14, Biberovic 7, Melih Mahmutoğlu 2, Ahmet Düverioğlu 2, Şehmus Hazer, Metecan Birsen
1. PERİYOT: 13-20
DEVRE: 26-40
3. PERİYOT: 44-55
5 FAULLE ÇIKANLAR: 36.45 McCullough, 38.34 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)
ING Basketbol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Darüşşafaka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 75-65 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Alexander Djordjevic sezona galibiyetle başlamış oldu.
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