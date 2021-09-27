Fenerbahçe potada Daçka'yı yendi

27 Eylül 2021 Pazartesi, 07:00

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Erhan Gürsel

DARÜŞŞAFAKA: Caupain 15, Boothe 12, McCullough 8, Pineiro 7, Olaseni 6, Doğuş Özdemiroğlu 5, Eray Akyüz 5, Can Maxim Mutaf 6, Sinan Güler, Bora Yaşar, Troy Selimşav, Görkem Doğan 1

FENERBAHÇE BEKO: İsmet Akpınar 12, Shayok 13, Pierre 15, Booker 8, Vesely 2, De Colo 14, Biberovic 7, Melih Mahmutoğlu 2, Ahmet Düverioğlu 2, Şehmus Hazer, Metecan Birsen

1. PERİYOT: 13-20

DEVRE: 26-40

3. PERİYOT: 44-55

5 FAULLE ÇIKANLAR: 36.45 McCullough, 38.34 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

ING Basketbol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Darüşşafaka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 75-65 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Alexander Djordjevic sezona galibiyetle başlamış oldu.



