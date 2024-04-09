Olympiakos'tan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Yunan ekibi Olympiakos, Fenerbahçe maçının kapalı gişe oynanacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 20:41
Olympiakos'tan Fenerbahçe maçı açıklaması!
Abone Ol google-news

Olympiakos, Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi paylaşım yaptı.

Yunan temsilcisi, sarı lacivertli takım ile oynayacakları Konferans Ligi mücadelesinin kapalı gişe oynanacağını açıkladı.

Olympiakos-Fenerbahçe Konferans Ligi ilk maçında Yunan taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.

İki takım 11 Nisan Perşembe günü 19.45'te karşı karşıya gelecek.


Olympiakos haberleri fenerbahçe haberleri konferans haberleri

İlgili Haberler

Enner Valencia'dan Fenerbahçe paylaşımı

Enner Valencia'dan Fenerbahçe paylaşımı
'Dünyada ilk' diyerek duyurdu: Fenerbahçe'den yeni sponsorluk anlaşması

'Dünyada ilk' diyerek duyurdu: Fenerbahçe'den yeni sponsorluk anlaşması
PFDK'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası!

PFDK'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk futbolunda tarihi anlar: Fenerbahçe sahadan çekildi!

Türk futbolunda tarihi anlar: Fenerbahçe sahadan çekildi!
Uzun araç kuyrukları oluştu… 48 saatte 30 binden fazla araç girişi!

Uzun araç kuyrukları oluştu… 48 saatte 30 binden fazla araç girişi!
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Özge Ulusoy babasınn mezarından paylaştı: ‘Katil 15 aydır hâlâ araba kullanıyor’

Özge Ulusoy babasınn mezarından paylaştı: ‘Katil 15 aydır hâlâ araba kullanıyor’
Fenerbahçe'den çekilme kararının ardından ilk açıklama: 'Dik durmaya devam edeceğiz'

Fenerbahçe'den çekilme kararının ardından ilk açıklama: 'Dik durmaya devam edeceğiz'
Uzmanı uyardı! “Ramazanda uzun süre boş kalan mideye bayramda ani yükleme yapmayın”

Uzmanı uyardı! “Ramazanda uzun süre boş kalan mideye bayramda ani yükleme yapmayın”
Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta olacak? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta olacak? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu raporu: Ramazanda hava nasıl olacak, Ramazan’ın ilk günü yağış var mı?

Meteoroloji’den 5 günlük hava durumu raporu: Ramazanda hava nasıl olacak, Ramazan’ın ilk günü yağış var mı?