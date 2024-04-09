Olympiakos'tan Fenerbahçe maçı açıklaması!
Yunan ekibi Olympiakos, Fenerbahçe maçının kapalı gişe oynanacağını açıkladı.
Olympiakos, Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi paylaşım yaptı.
Yunan temsilcisi, sarı lacivertli takım ile oynayacakları Konferans Ligi mücadelesinin kapalı gişe oynanacağını açıkladı.
Olympiakos-Fenerbahçe Konferans Ligi ilk maçında Yunan taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.
İki takım 11 Nisan Perşembe günü 19.45'te karşı karşıya gelecek.
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