Olympiakos'tan flaş Ergin Ataman açıklaması: 'Bir suç örgütüne katılmış gibi...'

Yayınlanma: 07.06.2024 - 15:15

Güncelleme: 07.06.2024 - 15:17

Yunanistan Basketbol Ligi finallerinde Panathinaikos'a karşı 5 maçlık seride 1-0 öne geçen Olympiakos, ilk maçın sonunda hakemler hakkında koridorda şikayetlerde bulunan Ergin Ataman'ı Yunanistan Basketbol Federasyonu'na şikayet etti.

Olympiakos Genel Direktörü Nikos Lepeniotis'in imzasını taşıyan mektupta Ergin Ataman'ın ikinci teknik faul nedeniyle oyundan ihraç edilmesi sırasında 3 hakeme karşı alaycı alkışları ve ardından OAKA'daki soyunma odası koridorlarında yaptığı açıklamalar nedeniyle sporu karaladığı gerekçesiyle kınadı.

"HAKEMLERE KARŞI ŞİDDETİ TEŞVİK EDİYOR"

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yunan Ligi'ni derinden ve doğrudan aşağılamaktadır. Keyfi ve iftira niteliğindeki açıklamalarla Panathinaikos aleyhine kasıtlı olarak yanlış kararlar verildiği suçlamasında bulunmaktadır. Bir suç örgütüne katılmış gibi gösterdiği Olympiakos'un prestijini, güvenilirliğini ve itibarını karalamakta, aşağılamakta ve hakaret etmektedir. Hakemlere karşı sözü veya başka türlü şiddeti teşvik ve tahrik etmektedir" denildi.

"ATAMAN SAHADA OLMASIN!"

Olympiakos, Ergin Ataman'ın federasyon tarafından cezalandırılmasını ve 2. maçta saha içerisinde olmamasının yanısıra hakemleri eleştiren Panathinaikos İletişim Direktörü Dimitri Kontos'un da cezalandırılmasını talep etti.

"TAHRİKLERE KAPILMAYIN!"

Öte yandan, Spor ve Dostluk Salonu'nda oynanacak 2. maç öncesi Olympiakos, taraftarlarını Panathinaikos cephesinden yapılacak tahriklere uymaması konusunda da uyardı.