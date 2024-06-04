Ergin Ataman'dan şampiyonluk açıklaması: 'Ancelotti'den daha iyiyim'

Yayınlanma: 04.06.2024 - 13:32

Güncelleme: 04.06.2024 - 13:37

THY EuroLeague'de 3. şampiyonluğunu bu sezon Panathinaikos ile yaşayan Ergin Ataman, bir İtalyan TV'sinin konuğu oldu ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ergin Ataman, basketbolun Carlo Ancelotti'si gibi olduğu söylendiğinde 'Ben daha iyiyim' şeklinde iddialı bir cevap verdi.

Ataman, "Atina'ya geldiğim ilk günden itibaren bana çok saygı duyulduğunu gördüm. Çalıştırdığım tüm takımlar tarihi başarılar elde etti ve şimdi sıra Panathinaikos'taydı." dedi.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

Transferle ilgili gelen soruya Ergin Ataman, "Şu anda sadece Yunanistan Ligi finallerini düşünüyorum. Birçok menajer bize oyuncu öneriyor ama önce ligin bitmesi gerekiyor" derken, geçen sezon Panathinaikos'a katılmasına ramak kalan Toko Sengelia ile ilgili soruya ise, "Harika oyunculara sahip birçok takım var ve birçoğu playoff yapamadı." cevabını verdi.

VIRTUS İÇİN ÇALIŞIR MI?

Virtus Bologna için çalışıp çalışmayacağına dair gelen soruya Ataman, "Bologna'da ve İtalya'nın her yerinde birçok arkadaşım var ve sık sık Sardunya'ya tatile gidiyorum. Virtus yıllardır çok iyi bir takım oldu. Bizim mesleğimizde ne olacağını asla bilemezsiniz. Bir yıl daha kontratım var, sonra bakacağız. Ama şu anda Panathinaikos'ta çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE İNSANLARIN ÖLDÜRÜLMESİNE ÜZÜLDÜM"

Ülkelerinde savaş durumu olan Maccabi Tel Aviv ve CSKA Moskova'nın EuroLeague'e katılımlarıyla ilgili soruya Ataman, "Herhangi bir çatışmaya neden olmak istemiyorum. Onlar büyük prestije sahip iki takım ve ben ister Gazze'de ister Ukrayna'da olsun her türlü savaşa karşıyım. Hiçbir suçu olmayan insanların öldürülmesine çok üzüldüm" dedi.

Ataman, Maccabi'ye karşı oynanan serideki çıkışıyla ilgili olarak ise "Bir koç olarak sadece hakem yönetiminden hiç memnun olmadığımı söyledim' sözleriyle konuşmasını noktaladı.