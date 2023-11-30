Olympique Lyon'da Grosso dönemi sona erdi

Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, İtalyan teknik direktör Fabio Grosso ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 17:23
Olympique Lyon'da Grosso dönemi sona erdi
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Fransa Ligue 1'de son sırada yer alan Olympique Lyon, ayrılığı açıkladı.

Lyon, takımın başına 5. haftada getirilen teknik direktör Fabio Grosso ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Olympique Lyon olarak, Fabio Grosso ve yardımcılarına, profesyonel takımın başında göreve başladığından bu yana gösterdikleri ilgi ve profesyonellik için teşekkür ediyoruz. Bu prosedürün sonucuna bağlı olarak, Lens'te bu Cumartesi saat 17.00'de oynanacak maçın hazırlık ve denetimi Pierre Sage tarafından sağlanacak ve kaleci antrenörü olarak Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez ve Rémy Vercoutre yardımcı olacak'' ifadeleri kullanıldı. 

LYON PERFORMANSI 

Bir dönem futbolcusu olarak forma giydiği Lyon'da teknik direktor olarak sadece 7 karşılaşmaya çıkan Grosso, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Grosso, bu karşılaşmalarda 0.71 puan ortalaması yakaladı.


Fabio Grosso lyon Fransa Ligue 1

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