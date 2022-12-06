Galatasaray Nef FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kayıp

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Nef, kendi evinde konuk ettiği Filou Oostende'ye 91-85 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 22:28
Galatasaray Nef FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kayıp
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Filou Oostende ekibine 91-85 yenildi.

Sarı-kırmızılı takım grupta ikinci kez mağlup olurken, Belçika ekibi ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Peter Praksch (Macaristan)

Galatasaray Nef: Dee Bost 6, Ennis 21, Hummer 12, Muhaymin Mustafa 2, Sadık Emir Kabaca 9, Caloiaro 8, McGee 15, Göksenin Köksal 6, Yunus Sonsırma 3, Mahir Ağva 3

Filou Oostende: Tyree 12, De Vries 13, Troisfontaines 7, Gillet 17, Thurman 26, Buysse 11, Bratanovic, Barcello 3, Pintelon 2

1. Periyot: 20-20

Devre: 39-33

3. Periyot: 61-59


FIBA Şampiyonlar Ligi galatasaray nef Filou Oostende

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