Ömer Faruk Beyaz kimdir, kaç yaşında? Ömer Faruk Beyaz hangi takımda oynuyor?

11 Ağustos 2022 Perşembe, 09:57

Ömer Faruk Beyaz, 29 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ömer Faruk Beyaz futbol hayatına Fenerbahçe altyapısında başladı. 31 Ağustos 2019'da Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 16 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynanan kupa maçının 87. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine oyuna girerek Fenarbahçe forması ile ilk resmi maçına çıktı. 12 Temmuz 2020 tarihinde Sivasspor ile oynanan lig maçında Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı. Aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu. 2021 yılında Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga takımlarından Stuttgart ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 2022'de Bundesliga 2 temsilcisi Magdeburg'a kiralandı. Ancak yeni takımında fiziksel olarak yeterli görülmeyen Beyaz, rezerv takıma gönderildi.

ÖMER FARUK BEYAZ'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

24 Ekim 2017'de ilk kez Türkiye U-15 forması giydi. 11 maça çıkan Ömer Faruk Beyaz, 4 gol kaydetti. Türkiye U-16 formasıyla 14 maçta 7 gol, Türkiye U-17 formasıyla 10 maçta 4 gol atmayı başardı.

21 Ağustos 2020'de ümit millî takıma çağrıldı. Ümit millî takımla ilk maçına 4 Eylül 2020'de oynanan Andorra maçıyla çıktı, Türkiye maçı 1-0 kazandı.