Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'ta formayı unuttu
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla yurt dışından aldığı ilk teklif sonrası Almanya'nın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz, bedelsiz olarak gittiği Stuttgart'ta tam anlamıyla kabus yaşıyor.
Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, 22 Ocak'tan bu yana forma yüzü görmüyor.
Fenerbahçe altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz sezon başında takımdan ayrılarak Almanya'nın yolunu tutmuştu.
Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı. Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 resmi maçta 71 dakika görev yapabilen Ömer Faruk, 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi.
Teknik direktör Matarazzo'nun alınan kötü skorlar ve gol yollarında yaşanan sıkıntılara rağmen Ömer Faruk'a hiç görev vermemesi eleştirileri beraberinde getirdi.
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