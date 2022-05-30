Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'tan ayrılıyor! RB Salzburg'a kiralanabilir...

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:18

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyerek geçtiğimiz sezon Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da istediğini bulamadı.

Alman basınında yer alan habere göre, Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 maçta süre alan genç futbolcu, daha fazla forma giymek için bu yaz takımdan ayrılmak istiyor.

Stuttgart'ın potansiyeline inandığı 18 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.

SALZBURG İLGİLENİYOR

Öte yandan haberde, şu ana kadar herhangi bir resmi temas olmasa da Avusturya ekibi RB Salzburg'un Ömer Faruk ile ilgilendiği aktarıldı.

Ömer Faruk Beyaz, bu sezon Stuttgart formasıyla sahada sadece 79 dakika kalabildi. Dördü lig, biri kupa olmak üzere beş maçta sahaya çıkan genç futbolcu, son maçını ise 22 Ocak'ta Bundesliga'da oynanan Freiburg karşısında oynadı.