Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçının var hakemi Ömer Faruk Turtay oldu. Peki, Ömer Faruk Turtay kimdir? Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'ın kariyeri

ÖMER FARUK TURTAY KİMDİR?

Ömer Faruk Turtay, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan üst klasman hakemlerinden biridir. Turtay, hakemlik kariyerine genç yaşlarda başladı ve 2016 yılında profesyonel hakemlik kategorisinde görev almaya başladı. Türk futbolunda özellikle son yıllarda VAR ve yardımcı hakem görevleriyle öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.