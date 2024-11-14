Ömer Toprak kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli oyuncu Ömer Toprak neden futbolu bıraktı?

Eski milli futbolcu Ömer Toprak, 35 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu. Almanya ve Türkiye liglerinde önemli takımlarda forma giyen Toprak, futbolseverlere veda ederek kariyerini noktaladı. Peki, Ömer Toprak kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli oyuncu Ömer Toprak neden futbolu bıraktı?

Ömer Toprak kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli oyuncu Ömer Toprak neden futbolu bıraktı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2024 - 16:20

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor forması giyen milli futbolcu Ömer Toprak, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Peki, Ömer Toprak kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli oyuncu Ömer Toprak neden futbolu bıraktı?

ÖMER TOPRAK KİMDİR?

Ömer Toprak, 21 Temmuz 1989 tarihinde Ravensburg, Almanya’da doğdu. Aslen Sivas’lıdır. Dedesi zamanında işçi olarak Almanya’ya gitmiş ve aile oraya yerleşmiştir. 

Futbola doğduğu şehirde TSB Ravensburg takımının altyapısında başladı.

Ömer Toprak daha sonra FV Ravensburg takımına geçti. Türkiye'deki lise düzeyi eğitime denk gelen 13 yıl süren abitur eğitimini tamamladı.

Ömer Toprak, 2005 yılında Freiburg futbol takımında oynamaya başladı. 2007 yılında profesyonel olarak Freiburg'un U-19 takımında oynamaya başladı. 2008 yılında da Almanya U-19 milli takımında oynadı.

Altyapı

1994-2001TSB Ravensburg

2001-2005 FV Ravensburg

2005-2008 Freiburg

Profesyonel 

2008-2011 Freiburg

2011-2017 Bayer Leverkusen

2017-2020 Borussia Dortmund

ÖMER TOPRAK NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

Ömer Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 16 yıllık futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine Freiburg'da başlayan Ömer Toprak, sırasıyla Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Werder Bremen ve Antalyaspor'da görev yaptı.

A Milli Takım'da 27 kez forma giyen Ömer Toprak, 2 kez gol sevinci yaşadı.


Etiketler: #Ömer Toprak #kimdir?

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