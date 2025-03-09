Ömer Üründül, Galatasaray'daki tehlikeyi açıkladı: 'Elden gidebilir'

Yayınlanma: 09.03.2025 - 13:03

Güncelleme: 09.03.2025 - 13:03

Ömer Üründül, Galatasaray'ın gündemini TRT Spor'da değerlendirdi.

Galatasaray'ın devre arasında 6 transfer yapmasına rağmen hiçbir ilerleme kaydedemediğini söyleyen Ömer Üründül, "Bir kere bizim takımlarımız kötü idmanlar yapıyor. Bunu kabul edelim. Hepsi için aynı şeyi söylüyorum. Dışardan gelen yabancı oyuncular da bizim takımlara geldikten sonra 2-3 hafta sonra düşüyor" dedi.

Osimhen dahil Galatasaray'da birçok isimde düşüş olduğunu belirten tecrübeli yorumcu, "Dikkat edin Osimhen de eski formunda ve fiziğinde değil. Tamam Galatasaray'ı sırtlıyor ama gerçek bu. Barış Alper ve diğer oyuncular düştüğü için iyi gözüküyor" şeklinde konuştu.

Okan Buruk'u eleştiren Ömer Üründül, "Galatasaray takımı çok gol yiyor. Kontrol oyunu diye bir şey yok. Okan Buruk takıma sürekli önde baskı yaptırıyor ama senin elindeki malzeme onu gerektirmiyor ki. Ayrıca futbolcular sahada hiç aktif dinlenme diye bir şey yapmıyor. Bunun dışında çok fazla oyuncu değişikliği yaparak takımın kimyasıyla oynuyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen Üründül, "Eğer puan farkı 2 veya 1'e inerse o zaman büyük baskı hissederler. Liderlik elden gidebilir" diyerek sözlerini noktaladı.