Muslera sonrası aday belli... Galatasaray'ın Inaki Pena teklifi belli oldu!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 12:00

Güncelleme: 09.03.2025 - 12:00

Galatasaray'da Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken, yeni kaleci arayışları da şimdiden başladı.

İspanyol basınında El Nacional'in haberine göre; Pena'nın Katalan takımındaki kariyeri sezon sonunda sona erebilir. Barcelona'da zorlu bir sezon geçiren 26 yaşındaki kaleci, Ter Stegen'in sakatlığının ardından forma şansı bulsa da gösterdiği performans ne teknik direktör Hansi Flick'i ne de yönetimi ikna edemedi.

Wojciech Szczesny'nin transfer edilmesinin ardından yeniden ikinci kaleci pozisyonuna düşen Pena'nın içinde bulunduğu durumdan rahatsız olsa da kendisini her an forma giyecekmiş gibi hazır tuttuğu belirtildi.

Haber detayında İspanyol kaleciye en çok ilgi gösteren takımın ise Galatasaray olduğu kaydedildi ve sarı kırmızılı kulübün bu transfer için 10 milyon bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Barcelona ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Inaki Pena için Galatasaray'dan gelecek teklifin reddedilmesinin zor olduğu ileri sürüldü.

Haberde Katalan kulübünün sportif direktörü Deco'nun da Pena için masadaki seçenekleri değerlendirdiği ve önümüzdeki haftalarda Galatasaray'ın teklifini kabul edip etmeyeceğine karar vereceği iddia edildi.