Ömer Yurtseven'in NBA'deki yeni takımı belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz, Miami Heat forması giyen Türk basketbolcu Ömer Yurtseven'i renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:36
Ömer Yurtseven'in NBA'deki yeni takımı belli oldu
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NBA ekibi Utah Jazz, önceki sezon Miami Heat forması giyen Türk basketbolcu Ömer Yurtseven'i kadrosuna kattı.

Heat'te iki sezon (2021-23) forma giyen Yurtseven, 65 maçta %53,3 şut isabetiyle 5.2 sayı ve 4.9 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

25 yaşındaki oyuncu, 11 kez çift haneli skor performansı gösterdiği (20 sayı barajını iki kez geçti) 2021-22 sezonunda, sekiz kez de double-double yapmıştı. Ömer ayrıca iki sezonda toplam 17 play-off maçında yer almıştı.


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