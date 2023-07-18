Ömer Yurtseven'in NBA'deki yeni takımı belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz, Miami Heat forması giyen Türk basketbolcu Ömer Yurtseven'i renklerine bağladığını açıkladı.
NBA ekibi Utah Jazz, önceki sezon Miami Heat forması giyen Türk basketbolcu Ömer Yurtseven'i kadrosuna kattı.
Heat'te iki sezon (2021-23) forma giyen Yurtseven, 65 maçta %53,3 şut isabetiyle 5.2 sayı ve 4.9 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.
25 yaşındaki oyuncu, 11 kez çift haneli skor performansı gösterdiği (20 sayı barajını iki kez geçti) 2021-22 sezonunda, sekiz kez de double-double yapmıştı. Ömer ayrıca iki sezonda toplam 17 play-off maçında yer almıştı.
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