NBA yıldızının koruması Britney Spears'ı 'tokatladı'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 08:43

Güncelleme: 07.07.2023 - 08:51

Adı sürekli skandallarla anılan ünlü pop yıldızı Britney Spears, bu defa da bir şiddet olayıyla gündeme geldi.

Basın kaynaklarından derlenen bilgilere göre olay şöyle gelişti:

Spears, Las Vegas'taki Aria Resort & Casino'nun içinde yer alan ve ünlülerin uğrak yeri olan bir restoranda akşam 8:30 sularında karşılaştığı San Antonio Spurs'un Fransız asıllı oyuncusu Victor Wembanyama'ya yaklaştı ve birlikte fotoğraf çekilmek istedi.

Victor Wembanyama

Spears'ın, oyuncunun dikkatini çekmek için 'sırtına ve omzuna dokunduğu' ve güvenlik ekibinin bir üyesinin de ani bir refleksle ona elinin tersiyle vurduğu kaydedildi.

İddialara göre Spears, darbenin ardından yere düştü ve gözlükleri kırıldı. Ardından ayağa kalktı ve masasına geri döndü.

"EN İYİ SİZ BİLİRSİNİZ..."

Habere göre, olayın faili, Spurs takımının güvenlik direktörü Damian Smith daha sonra ünlü yıldıza yaklaştı ve özür diledi.

İddialara göre pop yıldızına, "Hayranlarınız tarafından kuşatıldığınızda nasıl bir durum oluştuğunu en iyi siz bilirsiniz" dedi.

Spears daha sonra kimliğini gizlemek için başında kapüşonlu bir tişört ve güneş gözlükleriyle restorandan hızla çıkarken görüldü.

Yanında kocası Sam Asghari ve menajeri Cade Hudson vardı.

Britney Spears ve kocası Sam Asghari

DARP SUÇLAMASIYLA POLİSE BAŞVURDU

İddialara göre Spears, olayın ardından darp suçlamasıyla polise başvurdu.

Ancak polis kaynakları kendisine, güvenlik görevlisi savunma amaçlı refleks gösterdiği için konunun "cezai bir mesele olarak ele alınamayacağını" söyledi.

Ertesi gün bir basın toplantısı düzenleyen Wembanyama, Spears'ın kalabalıkta kendisini "arkadan çektiğini" söyledi.

Spears, bu sözler üzerine Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

SPEARS'IN AÇIKLAMASI

Spears açıklamasında, "Travmatik deneyimler benim için yeni değil ve bunlardan payıma düşeni her zaman aldım" dedi.

Ünlü yıldız sözlerine şöyle devam etti:

"Dün gece başıma gelenlere hazırlıklı değildim. Otelimde tanıdık bir sporcuyu fark ettim ve ona yaklaşarak başarısından dolayı tebrik etmeye karar verdim. Ortam çok gürültülüydü ve ben de dikkatini çekmek için omzuna dokundum."

"Oyuncunun, 'beni arkamdan çekti' şeklindeki ifadesinin farkındayım, fakat ben sadece omzuna dokundum. Bunun üzerine güvenlik görevlisi kalabalığın önünde arkasına bakmadan yüzüme ters bir yumruk attı. Beni yere düşürdü ve gözlüklerimin yüzümden düşmesine neden oldu."

"Her zaman insanlar tarafından kuşatılırım. O gece de en az 20 kişilik bir hayran grubu tarafından kuşatıldım, fakat güvenlik ekibim hiçbirine vurmadı."

Spears, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hikayeyi dünyayla paylaşmak utanç verici, fakat her şey zaten ortada. Bu hikayeyi paylaşarak kamuoyunun gözü önündeki ünlü insanlara örnek olmanın ve bu yolla herkesi, tüm insanlara saygılı davranmaya teşvik etmenin önemli olduğunu düşünüyorum..."