Cumhuriyet Gazetesi Logo
Joao Pereira'dan mağlubiyet sözleri: '3-1'i bulsaydık...'

Joao Pereira'dan mağlubiyet sözleri: '3-1'i bulsaydık...'

18.01.2026 23:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Joao Pereira'dan mağlubiyet sözleri: '3-1'i bulsaydık...'

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.

Alanyaspor, 2 kez öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetti.

Mücadelenin ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira konuştu.

"3-1'İ BULSAYDIK..."

Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonu olduğunu söyleyen Pereira, "En önemli neden, 3-1'i yakalayamadık. İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi. Bunu başaramadık. İkinci yarıda rakip değişiklikler yaptı, baskıyı değiştirdi ve biz yeterince hızlı adapte olamadık, golü yedik. Golü bulunca özgüven kazandılar. Süper Kupa'yı kazandılar, uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonları da var. Biz de pozisyon ürettik ama başaramadık. 3-1'i bulsaydık şu an daha mutlu bir adam olurdum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Alanyaspor #Joao Pereira

İlgili Haberler

Robin van Persie'nin oğlu maça damga vurdu: Feyenoord 7 gollü mücadelede kayıp!
Robin van Persie'nin oğlu maça damga vurdu: Feyenoord 7 gollü mücadelede kayıp! Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 19. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sparta Rotterdam'a 4-3 mağlup oldu. Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie, attığı iki golle maça damga vurdu.
Roma deplasmanda yeni transferiyle güldü!
Roma deplasmanda yeni transferiyle güldü! Emirhan İlkhan'ın formasını giydiği Torino, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Roma'ya 2-0 mağlup oldu.
Domenico Tedesco'dan Alanyaspor'a övgü: 'Gözü kapalı oynuyorlar'
Domenico Tedesco'dan Alanyaspor'a övgü: 'Gözü kapalı oynuyorlar' Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 3-2 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.