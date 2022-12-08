Önder Karaveli'den Arda Güler için flaş itiraf: Beşiktaş'a istemiştik

08 Aralık 2022 Perşembe, 13:27

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması sonrası takımın başına getirilen Önder Karaveli'nin macerası kısa sürdü. 18 maç siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkan, daha sonra kendi isteğiyle görevinden ayrılan deneyimli teknik direktör, bir süre TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u çalıştırdıktan sonra Akdeniz ekibiyle de yol ayrımına gitti.

Milliyet'e konuşan Karaveli, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullandı. Karaveli, Arda Güler için şöyle konuştu:

"Çok başka bir çocuk. Arda Güler'i gördüğünde insanın yüzünde bir gülümseme oluşuyor. Sarılası geliyor insanın. Bir kere oyunculuğunu bana 'Tarif et' dediklerinde ben hep aynı cümle ile tarif ediyorum: Su gibi... Gerçekten su gibi bir oyuncu. Umarım uzun yıllar boyunca Türk futboluna katkı sağlar. Türkiye'de çok uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Çok kısa zamanda o da yurt dışında çok önemli kulüplere transfer olacaktır. Davranış açısından bazen çevreniz, aileniz, bulunduğunuz ortamlar, belki kulüpte en yakın arkadaşınız veya o küçük çevreniz bazen sizi daha doğru davranışlara doğru itebilir. Arda bu konuda şanslı gibi gözüküyor. Yaşadığınız semt, gittiğiniz okul, okuldaki belki bir öğretmeniniz, antrenör davranışlar. Çünkü çocuklar bizi rol model olarak alıyor. Çok net söyleyeyim giyimime kuşamıma çok dikkat ediyordum akademide çalışırken. Sakal tıraşı olmadan antrenmana gitmiyordum. Mümkün olduğu kadar oyuncularının yanında ağzımdan çıkan kelimelere zaten dikkat ediyorum. Ama oyuncuların yanında daha fazla dikkat ediyordum. Çünkü sizi örnek kabul ediyorlar. Siz kitap okuyorsanız o da kitap okuyor ama siz kötü söz söylüyorsanız onun da ağzından çıkıyor."

'BEŞİKTAŞ DA TRANSFER ETMEK İSTEMİŞTİ'

Arda Güler'in transfer sürecinde Beşiktaş'ında aralarında bulunduğu birçok kulüp olduğunu belirten Karaveli, "Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye geçtiğinde birçok kulübün renklerine katmak istediği hatta Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği bir oyuncuydu. Çok belirgin bir şekilde göze çarpan oyunculardandı. Fenerbahçe'ye geldikten sonra da gelişimine devam etti. Ben Fenerbahçe'deyken de onu U-19 maçlarında takip etmiştim. A milli takımda bu kadar erken yaşta oynaması ve tüm taraftarlar tarafından sevilmesi de oyunuyla ve karakteriyle bağlantılı" yorumunu yaptı