Önder Karaveli'nin yeni adresi Adanaspor oluyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yeni teknik direktörünü buldu.
Milliyet'in haberine göre; Adanaspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı. Önder Karaveli'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğü ve Adanaspor'a gitmek için müsaade istediği öğrenildi.
Önder Karaveli'nin bu gelişmenin ardından Adanaspor'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Önder Karaveli'nin Pazartesi günü Adana'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Video Haberler
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O isim aday olursa erken seçim...'
- 'Türkiye'ye hayırlı olsun'
- 'Millet'ten 'Cumhur'a kötü haber
- Putin'le ilgili bomba iddia!
- 'Toryum gerçeğinden haberimiz var mı?'
- Net konuştu: 'Elbette orada olmayacağım'
- 'Bütün üyelerin adayı...'
- Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
- CHP'de kulisler hareketlendi
- Yangında skandallar peş peşe!