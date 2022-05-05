Ons Jabeur, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tarih yazdı
Tunuslu Ons Jabeur, bir WTA 1000 turnuvasında finale yükselen ilk Afrikalı tenisçi oldu.
Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) takviminde yer alan Madrid Açık Masters Turnuvası'ndaki tekler yarı finalinde, 8 numaralı seribaşı Ons Jabeur ile dünya sıralamasının 45. basamağındaki Ekaterina Alexandrova karşı karşıya geldi.
Rus rakibini 1 saat sonunda 2-0 (6-2, 6-3) mağlup eden Jabeur, kariyerinde ilk kez bir WTA 1000 turnuvasında finale yükseldi. 27 yaşındaki Jabeur, bunu başaran ilk Afrikalı tenisçi olarak da kayıtlara geçti.
Jabeur, finalde Jil Teichmann-Jessica Pegula maçının galibiyle karşılaşacak.
Video Haberler
- Çocuklarda gizemli virüs telaşı
- Hırsızlık yapanları market sahibi yakaladı
- İzmir'deki yangının gizemi 8,5 yıl sonra çözüldü
- Niğdeli köylü: 'Uzay çağında yaşıyoruz biz'
- 67 saat sonra bulunmuştu, yoğun bakımdan çıktı
- Pazarcı esnafı: Yerli halkımızın 1 kilo alma durumu yok
- Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polise gözaltı
- 2 buçuk gün sonra denizde bulundu!
- 10 dakikalık dolu ve yağmur hayatı felç etti
- Driftte saçı yanan belediye başkanı: 'Nazara geldik'
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- 'Bu nasıl bir saçmalıktır?'
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- Enflasyon yüzde 150'nin üzerinde
- Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!