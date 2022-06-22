Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray ve Fatih Terim itirafı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 22:04

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray, Fatih Terim ve milli takım hakkında Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Milli Takım ve teknik direktör konusuna ilişkin fikirlerini belirten Hakan Çalhanoğlu "Bu kamp Kuntz Hoca'nın bizimle ilk kampı sayılır. Çok ilgileniyor bizimle. Farklı şeyler deniyoruz, yoga gibi. Bize yaklaşımı çok iyi. Yorucu bir sezonun ardından kampta dişimizi çok iyi sıktık. Rakiplerimiz belki güçlü değildi. Ama yensen de mutlu edemiyorsun yenmesen de. İşimizi çok ciddiye aldık bu kamp. Ne olursa olsun çok gol atmaya çalıştık ve gol yemedik. Belki rakipler çok güçlü değil ama orada gerçekten işine odaklandığında bunu yapmak da önemlidir" dedi.

"ARDA GÜLER AVRUPA'YA GELMELİ"

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler için "Arda ve babasıyla iki kere telefonda görüştüm. Kendisi gösterdiği performanstan dolayı tebrik ettim. Çünkü bana göre şu anda Türkiye’deki en yetenekli futbolcu o. İlk defa görüyorum onun gibisini. Tahir Hoca beni arayıp Arda’yla görüşür müsün onda seni görüyorum dedi. Ben de Arda’yı aradım, düşüncelerimi söyledim. Kesinlikle Avrupa’ya gelmesi gerektiğini söyledim" diye konuştu.

"BENİ SADECE FATİH TERİM İKNA EDER"

Galatasaray'a transferi için konuşan Çalhanoğlu "Geçen sene Galatasaray’ın elinde iyi bir koz vardı. Bonservisim elimdeydi; başkanlık değişimi yüzünden alamadılar. Bu sene olmaz, seneye de olmaz. Ama eğer Fatih Terim beni arayıp gel deseydi kesinlikle kıramazdım. Birisi beni Galatasaray’a gelmem için ikna edecekse bunu yapabilecek tek kişi Fatih Hoca'dır. Çünkü onun benim üzerimde emeği çoktur. Milli takıma çağıran, oynatan, zor zamanda yanımda olan, bana değer veren, futbolun dışında da bana sahip çıkan sevgili hocam. Bodrum’a gittiğimde de yanına uğrayacağım" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE GALATASARAY'A GELEBİLİRDİM"

Galatasaray'ı tutması konusunda ise Hakan "Çocukluğum Galatasaray’la kupa kazanmanın hayaliyle geçti. İnsan o formayı giymeyi hayal ediyor. Ne zaman, nasıl olur bilmem. Galatasaray taraftarı benim Galatasaraylı olduğumu biliyor. Bunu her zaman dile getirmek istemiyorum. Çünkü sürekli Galatasaray’a transfer haberim çıkıyor ve olmayınca hayal kırıklığı yaşıyorlar. Evet, geçen sene böyle bir ihtimal vardı, temas kuruldu. Ama bu sene ve gelecek sene kesinlikle olmayacağını düşünüyorum. Ama ondan sonrası için ümitlenebilirler. Çünkü kontratım bitmiş olacak. Her şeye açık olacağım" dedi.