Galatasaray Ekmas, Darüşşafaka'ya evinde geçit vermedi!
Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. Haftasında Darüşşafaka Lassa'yı 95-78 mağlup etti.
Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. Haftasında Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Galatasaray Ekmas 95-78 kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Musa Kazım Çetin
Galatasaray Ekmas: Bost 17, Buğrahan Tuncer 15, Göksenin Köksal 7, McCormack 11, Sadık Emir Kabaca 16, Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 13, Halilovic 11, Yeboah 2
Darüşşafaka Lassa: Woodard 10, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 5, Berk Demir 15, Cartlon 11, Tolga Kay, Adams 8, Rahkman 9, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 6
1. Periyot: 20-17
Devre: 45-36
3. Periyot: 70-55
5 Faulle çıkan: 37.36 Halilovic (Galatasaray Ekmas)
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