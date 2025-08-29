Oral-B Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası yarın İstanbul’da başlıyor

Oral-B Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonaları 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek ve iki farklı kıta şampiyonasının tek çatı altında yapılması dünya spor tarihinde bir ilk olacak. Oral-B’nin sponsorluğunda Beykoz’da yarın başlayacak olan Oral-B Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası, 2 bin triatlon sporcusunun yanı sıra bu sporun binlerce meraklısını da İstanbul’a çekecek.

DÜNYA TRİATLON BİRLİĞİ’NDEN ÖZEL ÇAĞRI

Türkiye Triatlon Federasyonu’nun çalışmaları sonucunda ilk kez İstanbul’da yapılacak olan Oral-B Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası’nda triatletler; Avrupa Kadınlar, Avrupa Erkekler, Asya Kadınlar, Asya Erkekler, Yaş Grupları ve Elit kategorilerinde mücadele edecek. Şampiyona sırasında toplam altı kez start verilecek. Dünya Triatlon Birliği’nin web sitesinde sporcular için şampiyonanın duyurusu yapılırken, “Efsanevi Boğaziçi’nde yüzün, kıtaların arasında bisiklete binin, tarihin kalbinde koşun” ifadesi kullanıldı.

Oral-B Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası’na katılan elit ve yaş grubu kategorisi sporcular; 1500 veya 2200 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda zorlu bir mücadele verecek. Yüzme etapları Kanlıca-Küçüksu arasında yüzülürken, koşu etapları Küçüksu-Çubuklu arasında koşulacak. Küçüksu’dan başlayarak Asya’dan Avrupa’ya pedal çevrilecek bisiklet etapları için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü araç trafiğine tek yönlü olarak kapatılacak. Şampiyonaya 2 bin civarında yerli ve yabancı sporcunun katılması ve yaklaşık 5 bin kişinin organizasyon için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

ERDEM: TRİATLON MARKA FELSEFEMİZE VE KİMLİĞİMİZE UYGUN

Şampiyonayla ilgili açıklamalarda bulunan P&G Türkiye, Kafkasya & Orta Asya Pazarlama ve Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonlar Başkanı Özge Erdem, bu tarihi turnuvanın ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek “30 Ağustos Zafer Bayramı ve triatlon coşkusunu birlikte yaşayacağız. Oral-B markasıyla ülkemizde triatlon sporunun yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktan gururluyuz” dedi.

YALÇINKAYA: TÜRKİYE'NİN PRESTİJİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Spor organizasyonları tarihine geçecek bir şampiyonanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirten Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yalçınkaya ise, bu fikri ilk olarak kendilerinin ortaya attığını, fazlasıyla ilgi görmesi üzerine iki kuruluşla uzun görüşmeler yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Tarihte ilk kez bir spor branşında Avrupa Şampiyonası ve Asya Şampiyonası aynı anda yapılacak. Bu şampiyona, Türkiye'nin prestiji ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağımız güne denk gelmesi açısından ayrıca önemli… Triatlonda hızla gelişiyoruz. Şampiyonanın İstanbul’a verilmesi, Türkiye’nin bu gelişmesinin uluslararası triatlon camiası tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Bu noktaya gelmek için çok çalıştık. Şampiyonanın ülkemize kazandırılmasında en büyük desteği veren isim Avrupa Triatlon Birliği‘nin önceki dönem Başkanı Renato Bertrandi oldu. Kendisine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca elbette Oral-B gibi değerli markaların desteği bizim için çok önemli güç ve moral kaynağı oluyor. Gerek şimdiye kadar yaptığı katkılar gerekse de spor tarihinde yeni bir sayfa açan Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası’nın İstanbul’a gelmesi için verdiği destek nedeni ile Oral-B’ye de triatlon camiası olarak teşekkür ederiz.”