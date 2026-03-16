Orkun’dan süper gol

BEŞİKTAŞ’IN Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 yendiği maça Orkun Kökçü’nün golü damga vurdu. Kökçü, Beşiktaş’ın kazandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazındaki dar açıdan direkt kaleye vurup topu ağlara yolladı. Takım arkadaşları Orkun’un yanına koşarken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kenarda golün güzelliğini alkışladı.

Kırmızı isyanı - Hakem Yasin Kol ile VAR hakemi Erkan Engin’in bazı kararları tartışma yarattı. 15. dakikada G.Birliği’nden Koita, Rıdvan ile girdiği ikili mücadele sonrası yere düşerken ayağının tabanıyla Beşiktaşlı Djalo’nun diz bölgesine yandan temas etti. Yasin Kol önce devam ettirdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Kol, Koita’ya kırmızı kart gösterdi. G.Birliği Teknik Direktörü Volkan Demirel karara isyan etti. İlk yarıda Beşiktaşlı Agbadou, Niang’ın ayağına basınca sarı kart gördü. Bu pozisyondan kısa süre sonra Agbadou’nun kolu, Niang’ın yüzüne geldi. Başkent ekibi kırmızı beklerken, Kol faul vermedi, kart kullanmadı.

Stoper değişti - Beşiktaş, G.Birliği karşısında geçen haftaki G.Saray derbisinin ilk 11’ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Sergen Yalçın, stoperde Uduokhai’yi yedek kulübesine çekerken Djalo’yu 11’de görevlendirdi.