Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı: 'En üst seviyelere oynamak istiyoruz'

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni sezon hazırlıklarına katılan milli futbolcu, kamp süreci, takım hedefleri, Salih Özcan transferi ve Midtjylland eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"KAMPA KATILMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORDUM"

Tatilini erken bitirerek kampa katılan Orkun Kökçü, yeni sezon hazırlıklarına bir an önce başlamak istediğini söyledi. Orkun Kökçü, "Az da olsa bir tatil yaptım ama bana yetti. Çünkü sabırsızlıkla kampa katılmayı bekliyordum. Yeni hocamız geldi, yeni takım arkadaşlarım geldi. Herkesle tanışmak ve bir an önce yeni sezona hazırlanmak istedim. O yüzden şu an mutluyum" ifadelerini kullandı.

"İDMAN TEMPOSUNUN ÇOK YOĞUN OLDUĞUNU DUYDUM"

Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun çalışma temposuna da değinen Orkun Kökçü, yoğun antrenman temposunun kendisi için olumlu olduğunu belirtti. Milli futbolcu, "Dünden beri takım arkadaşlarımla konuşuyorum. İdman temposunun çok yoğun olduğunu duydum. O da güzel bir şey. Avrupa'da da alışkın olduğum bir şey bu. Bugün de ben tanışacağım hocamızın idman şekliydi. İnşallah güzel olur, güzel başarılara imza atabiliriz" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I AİT OLDUĞU YERE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Orkun Kökçü, yeni sezonda Beşiktaş'ın hedefinin en üst seviyeler olduğunu vurguladı. Kaptan, "Beşiktaş'ı ait olduğu yere taşımak istiyoruz. Geçen sezon istediğimiz şekilde bitmedi. Beşiktaş kupalara layık. Beşiktaş'ın şampiyonluğa oynaması lazım. Bunun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız. En üst seviyelere, şampiyonluğa oynamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

SALİH ÖZCAN TRANSFERİNE DEĞİNDİ

Orkun Kökçü, Salih Özcan transferiyle ilgili de konuştu. Milli futbolcu, oyuncuyla görüştüğünü ancak son kararın Salih Özcan'a ait olduğunu ifade etti. Orkun, "Aradım ve sordum ama sadece sonucunu öğrenmek istiyordum. Arada sırada aradım onu ama son kararı o verdi. Buraya gelmek istedi. Buraya ne katacağını biliyor, biz de biliyoruz. Mutluyuz. Onu çok tanıyorum, çok iyi bir ilişkimiz var" dedi.

"PERFORMANSIMA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Kendi performansıyla ilgili de değerlendirme yapan Orkun Kökçü, önceki sezonun ikinci yarısındaki çıkışını sürdürmek istediğini belirtti. Milli oyuncu, "Geçen sezonun ikinci yarısındaki performansıma devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"MIDTJYLLAND GÜÇLÜ BİR RAKİP"

Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Midtjylland eşleşmesi için de dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Beşiktaş kaptanı, "Güçlü bir rakip. Küçümseyemeyiz. Onun için buradayız, çalışıyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Turu geçmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.