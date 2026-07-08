Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi! Kaptandan büyük feragat...

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Slovakya'da devam eden hazırlık kampına dahil oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, akşam antrenmanında salonda çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci idmanı, yaklaşık 1 saat sürdü.
TATİLİNDEN FERAGAT ETTİ
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde oyuncular, kuvvetlendirme çalışmasıyla başlayan idmanı fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sonlandırdı.
Tatilinden feragat ederek kampa iki gün erken katılan siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, antrenmanda yer aldı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına perşembe günü TSİ 11.00'de sahada, 18.00'de ise salonda yapacağı çalışmalarla devam edecek.