Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi! Kaptandan büyük feragat...

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi! Kaptandan büyük feragat...

8.07.2026 22:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi! Kaptandan büyük feragat...

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta milli oyuncu Orkun Kökçü, izin verilenden daha önce kampa katılarak dikkat çekti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Slovakya'da devam eden hazırlık kampına dahil oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, akşam antrenmanında salonda çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci idmanı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Image

TATİLİNDEN FERAGAT ETTİ

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde oyuncular, kuvvetlendirme çalışmasıyla başlayan idmanı fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sonlandırdı.

Tatilinden feragat ederek kampa iki gün erken katılan siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına perşembe günü TSİ 11.00'de sahada, 18.00'de ise salonda yapacağı çalışmalarla devam edecek.

İlgili Konular: #beşiktaş #orkun kökçü #antrenman

İlgili Haberler

Trabzonspor Aral Şimşir transferini resmen duyurdu! İşte sözleşme ayrıntıları...
Trabzonspor Aral Şimşir transferini resmen duyurdu! İşte sözleşme ayrıntıları... Süper Lig ekibi Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcu Aral Şimşir'i renklerine bağladığını duyurdu.
Beşiktaş Alexander Nübel'i kadrosuna kattı! İmzalar atıldı...
Beşiktaş Alexander Nübel'i kadrosuna kattı! İmzalar atıldı... Süper Lig ekibi Beşiktaş, 29 yaşındaki Alman kaleci Alexander Nübel'i renklerine bağladı.
Beşiktaş Doğan Alemdar transferini resmen açıkladı! Sözleşme ayrıntıları belli oldu...
Beşiktaş Doğan Alemdar transferini resmen açıkladı! Sözleşme ayrıntıları belli oldu... Süper Lig ekibi Beşiktaş, 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar ile sözleşme imzalandığını duyurdu.