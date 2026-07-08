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Beşiktaş Alexander Nübel'i kadrosuna kattı! İmzalar atıldı...

Beşiktaş Alexander Nübel'i kadrosuna kattı! İmzalar atıldı...

8.07.2026 20:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş Alexander Nübel'i kadrosuna kattı! İmzalar atıldı...

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 29 yaşındaki Alman kaleci Alexander Nübel'i renklerine bağladı.
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Beşiktaş, Alexander Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-29 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

46 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren Alexander Nübel, 46 resmi maçta görev yaptı.

Tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalaması yakaladı.

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