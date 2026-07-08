Beşiktaş Alexander Nübel'i kadrosuna kattı! İmzalar atıldı...

Beşiktaş, Alexander Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-29 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
46 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçen sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren Alexander Nübel, 46 resmi maçta görev yaptı.
Tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalaması yakaladı.