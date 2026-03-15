Orkun Kökçü'den galibiyet açıklaması: 'Uzun bir aradan sonra...'

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Orkun Kökçü, "Aslında ilk devrede biraz zorlandık, Galatasaray maçındaki gibi. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Orada topu daha fazla çevirmemiz lazımdı ama daha çok topu almaya gittik. O da önde eksik kalmamıza neden oldu" dedi.

Rakibin oyun planına karşı ilk bölümde istedikleri gibi oynayamadıklarını belirten milli futbolcu, "Ortadan oynamayı denedik, rakip de bunu bekliyordu. Bunu iyi yapamadık. Hocamız da devrede bunu söyledi. İkinci yarıda daha önde oynadık. Pozisyonlar yakaladık ve 2-0 kazandık" ifadelerini kullandı.

GOLÜ İÇİN AÇIKLAMA

Serbest vuruştan attığı gole de değinen Orkun Kökçü, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Golü izledim. Uzun bir aradan sonra frikikten gol bulduk, o da güzel. Güzel bir his ve devam etmemiz lazım."

"4 YIL MI OLMUŞ?"

Frikik golüyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Kökçü, "4 yıl mı olmuş, nasıl? Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde attım. Çalışıyorum. Her zaman olmuyor ama bugün şans yanımdaydı. İnşallah devamı gelir" dedi.

Orkun Kökçü, takım için en önemli şeyin galibiyet serisini sürdürmek olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı:

"En önemlisi bizim için galibiyetlere devam etmek, hava bozulmasın. Kimin gol attığının bir önemi yok."