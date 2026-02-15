Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pendikspor kendi evinde Sarıyer'e geçit vermedi!

15.02.2026 21:33:00
Pendikspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor sahasında Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.

Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jonson Clarke-Harris ve 19. dakikada Dorđe Denic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor 42 puana yükselirken Sarıyer 30 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Pendikspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Sarıyer ise Amedspor'u ağırlayacak.

Stat: Pendik

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Haydar Avcı, İbrahim Ethem Potuk

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Furkan Doğan (Dk. 66 Ahmet Karademir), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 66 Kitsiou), Denic (Dk. 90+3 Efehan Pekdemir), Thuram, Clarke-Harris (Dk. 82 Adnan Uğur)

SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 66 Dembele), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa (Dk. 83 Fethi Özer), Eşref Korkmazoğlu, Marcos-Silva, Kulasin (Dk. 66 Oğuzhan Yılmaz), Poko, Regattin (Dk. 66 Aytaç Kara), Camara, Eze (Dk. 66 Batuhan Kör)

Goller: Dk. 4 Clarke-Harris, Dk. 19 Denic (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Furkan Doğan, Dk. 45 Yiğit Fidan, Dk. 78 Kitsiou, Dk. 84 Ahmet Karademir, Dk. 86 Deniz Dilmen, Dk. 87 Adnan Uğur, Dk. 88 Thuram (Atko Grup Pendikspor), Dk. 81 Caner Osmanpaşa, Dk. 90 Marcos-Silva (SMS Grup Sarıyer)

