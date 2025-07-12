Orkun Kökçü'den özel video;

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, Hollanda'da siyah-beyazlı taraftarlar tarafından İstanbul'a uğurlandı. Yolculuk sırasında Beşiktaş'tan paylaşım geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan videoda Orkun Kökçü "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!" açıklamasını yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, 24 yaşlındaki milli futbolcunun bu videosunu kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

Hollanda'da Orkun Kökçü'yü uğurlayan Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'ya büyük sevgi gösterilerinden bulundu.

Bir Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'yü transfer eden Serdal Adalı'nın ayağını öptü.

Serdal Adalı ve Orkun Kökçü, taraftarları selamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktılar.