Orkun Kökçü geri döndü: Sporting Lizbon son dakikada 3 puanı aldı!

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sporting Lizbon'a 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 09:54
Orkun Kökçü geri döndü: Sporting Lizbon son dakikada 3 puanı aldı!
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Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Sporting Lizbon ile Benfica karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan Lizbon derbisini ev sahibi Sporting, 90+9'da bulduğu golle 2-1 kazandı.

Sporting Lizbon, 1. dakikada Geny Catamo'nun golüyle öne geçti. Benfica, 4543. dakikada Alexander Bah'ın golüyle skora eşitliği getirdi.

Geny Catamo, 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Sporting Lizbon'a galibiyeti getirdi.

BENFİCA 10 KİŞİ KALDI

Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, 90+3. dakikada oyuna dahil oldu.

Benfica'da Fredrik Aursnes, 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.

Derbinin ardından 1 maçı eksik Sporting Lizbon, 71 puanla takipçisi Benfica'nın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü ve bitime 6 hafta kala şampiyonluk yolunda dev bir avantaj elde etti. 

Sporting Lizbon, gelecek hafta Gil Vicente'ye konuk olacak. Benfica ise sahasında Moreirense'yi ağırlayacak.


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