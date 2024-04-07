Orkun Kökçü geri döndü: Sporting Lizbon son dakikada 3 puanı aldı!
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sporting Lizbon'a 2-1 mağlup oldu.
Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Sporting Lizbon ile Benfica karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan Lizbon derbisini ev sahibi Sporting, 90+9'da bulduğu golle 2-1 kazandı.
Sporting Lizbon, 1. dakikada Geny Catamo'nun golüyle öne geçti. Benfica, 4543. dakikada Alexander Bah'ın golüyle skora eşitliği getirdi.
Geny Catamo, 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Sporting Lizbon'a galibiyeti getirdi.
BENFİCA 10 KİŞİ KALDI
Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, 90+3. dakikada oyuna dahil oldu.
Benfica'da Fredrik Aursnes, 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.
Derbinin ardından 1 maçı eksik Sporting Lizbon, 71 puanla takipçisi Benfica'nın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü ve bitime 6 hafta kala şampiyonluk yolunda dev bir avantaj elde etti.
Sporting Lizbon, gelecek hafta Gil Vicente'ye konuk olacak. Benfica ise sahasında Moreirense'yi ağırlayacak.
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