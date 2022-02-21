Orkun Kökçü için övgü dolu sözler
Hollanda Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için övgü dolu sözler sarf edildi.
Feyenoord formasıyla olağanüstü bir 2022 yılı geçiren Orkun Kökçü, Hollanda Eredivisie'ye damgasını vurdu.
Sporx'in aktardığına göre, Eredivisie'de bu yıl ağları 5 kez havalandırarak en çok gol atan, 20 kez ile takım arkadaşlarına en çok pozisyon yaratan ve 134 kez de rakip sahada en çok başarılı pas veren Orkun Kökçü için transfer iddiaları da dile getirilmeye başlandı.
"50-60 MİLYON EURO DEĞERİNDE"
Hollanda merkezli radyo RTV Rijnmond'a Orkun Kökçü'nün performansını yorumlayan Feyenoord'un eski futbolcusu Ali Boussaboun, "Orkun Kökçü, milli bir oyuncu. Belki en üst seviye takımlara değil ama bir altı takımlara transfer olabilir. Kesinlikle o kalitesi var. Arsenal gibi bir kulüp mesela. Orkun Kökçü, bence şu an 50-60 milyon euro değerinde bir futbolcu" dedi.
Boussaboun, "Sahaya çok fazla enerji veriyor. Takımı top kaybedince savunmaya verdiği destek çok iyi. Onun gibi bir orta saha için gereken fiziksel dayanıklılığa kavuştu. Bir plan doğrultusunda kendisini geliştirdiğini görebiliyorum. 18 yaşındayken Feyenoord'da oynuyorsanız, haftada birkaç ekstra idmanı yeterli görürsünüz ama değildir. Stefan de Vrij'ı hatırlıyorum da o da böyleydi. Sonra kendine daha çok yatırım yaptı ve kademesini yükseltti" diye konuştu.
"ORRIE'DE DAHA FAZLASI VAR"
Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot ise Orkun'un performansı hakkında, "Orrie gerçekten harika bir performans gösteriyor. Tüm sezon boyunca muhteşem oynadı ama biliyorum ki onda çok daha fazlası var" yorumunu yaptı.
Fotoğraf: Orkun Kökçü/Instagram
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