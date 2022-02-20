Futbola veda eden Sergio Agüero, Arjantin Milli Takımı'nın teknik ekibine katılabilir

20 Şubat 2022 Pazar, 13:26

Kalbinden yaşadığı problem nedeniyle futbola veda eden Sergio Agüero, Arjantin Milli Takımı ile beraber 2022 Dünya Kupası'nda yer almak istiyor. 33 yaşındaki yıldız, teknik ekibin bir parçası olarak Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nda olmayı planladığını açıkladı.

AGUERO NE SÖYLEDİ?

Agüero, Radio10'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Katar'daki Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Bu hafta bir toplantı yapacağız. Orada olmak istiyorum. Konu, benim teknik ekibe dahil olmam. Teknik direktör Lionel Scaloni ve federasyon başkanı Claudio Tapia ile konuşacağım. Neler yapılabileceğini görmek için çalışmalıyız."

Sergio Agüero Twitch yayınında sağlık sorunlarının ne kadar ciddi olduğunu da anlattı:

"Futbol oynamaya kalksam nefesim kesiliyor. Bazen bir daha hızlı koşabilecek miyim diye merak ediyorum ancak kalbimin düzgün çalışmadığını hissediyorum. Veda sonrası ilk 15 gün çok kötü zamanlar geçirdim. Rahatsızlandığımda hiçbir şey olmadığını ve iyi olacağımı düşündüm, ancak hastaneye geldiğimde beni küçük bir odada, etrafımda bir sürü monitörle tek başıma bıraktılar. Bir şeyin kötü olduğunu anladım. Hastanede iki gün kaldıktan sonra tedirgin olmaya başladım."

PREMIER LİG TARİHİNİN EN GOLCÜ DÖRDÜNCÜ FUTBOLCUSU

Yıldız futbolcu, 15 Aralık 2021'de düzenlen basın toplantısında futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Manchester City'deki performansıyla adını futbol tarihine yazdıran Agüero, kulübün en golcü futbolcusu oldu.

City ile 390 maçta 260 gol atan Arjantinli, İngiltere Premier Lig tarihinin de en golcü dördüncü futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor. 275 lig maçında 184 gol atan Agüero, Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) ve Andrew Cole'u (187) takip ediyor.

Kun Agüero, İspanya'da forma giydiği Atletico Madrid ve Barcelona formalarıyla ise 100 gole katkı yaptı. Arjantinli, oynadığı 179 maçtda 75 gol attı, 15 de asist yaptı.