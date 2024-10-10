Orkun Kökçü için Premier Lig iddiası!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile ilgilendiği iddia edildi.
Benfica forması giyen Orkun Kökçü için Liverpool iddiası gündeme geldi.
Record'da yer alan habere göre, Liverpool'un orta saha arayışında olduğu ve listede Orkun Kökçü'nün de yer aldığı belirtildi.
TRİBÜNDEN TAKİP EDİLDİ
Liverpool scoutlarının, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendiği karşılaşmayı tribünden takip ettiği aktarıldı.
Orkun Kökçü, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile birlikte Feyenoord'da birlikte çalışmıştı.
80 MİLYON EURO İSTENİYOR
Benfica'nın ise sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini 80 milyon Euro olarak belirlediği öne sürüldü.
Benfica'da sezona iyi bir başlangıç yapan Orkun Kökçü, 9 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
Benfica, Orkun Kökçü'yü 2023 yazında 25 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonusla kadrosuna katmıştı.
Spor Haberleri
- PFDK'den Serdar Topraktepe'ye ceza!
- UEFA'dan fikstür tepkilerine cevap
- Orkun Kökçü için Premier Lig iddiası!
- Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor itirafı
- Ronaldinho futbola geri dönüyor
- Serhat Akın'ın silahlı saldırı olayında yeni gelişme!
- 'Geldiğim günden beri bizden çok...'
- Arda Güler'den iddialara cevap!
- Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu
- Panathinaikoslu futbolcu için açıklama!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıldız futbolcu evinde ölü bulundu!
- 'Domuz eti' skandalına ilk açıklama
- Son seçim anketi paylaşıldı!
- E-Nabız deyip geçmeyin!
- ABD mahkemesinden 'Eylem Tok' kararı
- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde dehşet
- Balkondaki halılar hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
- Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
- Uruguaylı kaleci kulüp satın aldı!
- Ukrayna’dan Rusya’ya davet