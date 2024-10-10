Orkun Kökçü için Premier Lig iddiası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile ilgilendiği iddia edildi.

Orkun Kökçü için Premier Lig iddiası!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 20:53

Benfica forması giyen Orkun Kökçü için Liverpool iddiası gündeme geldi.

Record'da yer alan habere göre, Liverpool'un orta saha arayışında olduğu ve listede Orkun Kökçü'nün de yer aldığı belirtildi.

TRİBÜNDEN TAKİP EDİLDİ

Liverpool scoutlarının, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendiği karşılaşmayı tribünden takip ettiği aktarıldı.

Orkun Kökçü, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile birlikte Feyenoord'da birlikte çalışmıştı.

80 MİLYON EURO İSTENİYOR

Benfica'nın ise sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini 80 milyon Euro olarak belirlediği öne sürüldü.

Benfica'da sezona iyi bir başlangıç yapan Orkun Kökçü, 9 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

Benfica, Orkun Kökçü'yü 2023 yazında 25 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonusla kadrosuna katmıştı.


Etiketler: #orkun kökçü #Benfica #liverpool

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