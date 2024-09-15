Orkun Kökçü maçın adamı seçildi: Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine golle başladı!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 09:21

Güncelleme: 15.09.2024 - 12:33

Portekiz Ligi'nde Benfica'nın Santa Clara'yı ağırladığı maça Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de başladı. Benfica'nın golü milli futbolcularımızın işbirliği ile geldi.

Sanca Clara maçın ilk dakikasında Vinicius Lopes da Silva'nın golüyle öne geçti.

Bu dakikadan sonra gol için baskı kuran Benfica'da Orkun Kökçü'nün ceza sahasına gönderdiği topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ve durumu 1-1 yaptı. Bu golün ardından Kerem Aktürkoğlu büyük sevinç yaşadı.

?? KEREMMMMMM KEEEERRREEMMMM AKTÜRKOĞLUUUUUU ??



İLK MAÇ İLK GOL ???? ?? pic.twitter.com/g0WDwJmbJ0 — S Sport (@ssporttr) September 14, 2024

Benfica'nın 4-1 kazandığı maçta diğer golleri 34. dakikada Florentino, 47. dakikada Antonio Silva ve 58. dakikada Di Maria kaydetti. Santa Clara'nın tek golü 1. dakikada Vinicius'tan geldi.

MAÇIN ADAMI ORKUN KÖKÇÜ

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu maça 11'de başladı ve 73 dakika sahada kaldı. İki asist yapan Orkun Kökçü ise 82. dakikada kenara geldi. Orkun Kökçü maçın adamı seçildi.

Alınan bu sonun ardından Benfica 10 puana yükseldi. Santa Clara ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Boavista ile oynayacak. Santa Clara ise Estrela ile karşılaşacak.