Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım performansı akıllarda soru işareti yarattı: Galatasaray pişman olur mu?

Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:56

Güncelleme: 11.09.2024 - 09:58

Galatasaray’ın son iki sezondaki şampiyonluğunda büyük rol oynamasına rağmen her dönem eleştirilerin odağında kalan Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservisle Benfica’ya transfer olmasının ardından A Milli Takım’daki performansıyla dikkat çekti.

Ay-Yıldızlıların, UEFA Uluslar Ligi’nde İzlanda’yı 3-1 yendiği maçta hat-trick yapan Aktürkoğlu’nun formu, “Ayrılığı Galatasaray’ı pişman eder mi?” sorusunu akıllara getirdi.

Sarı-Kırmızılı formayla 179 maçta 46 gol atan ancak başarılı olduğu sezonlarda dahi kaçırdığı pozisyonlar, yaptığı top kayıpları, pas hataları gibi konular üzerinden eleştirilen hatta ıslıklanan Kerem, birçok röportajında bunlara anlam veremediğini belirtmişti.

ERZİNCAN’DAN LİZBON’A

TFF 3. Lig temsilcisi Erzincanspor’dan 2020’de Galatasaray’a gelen ve şimdi Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden Benfica’ya transfer olarak başarı hikâyesi yazan Aktürkoğlu, Ay-Yıldızlıların kampında mental anlamda kendini rahatlatmış şekilde görüldü.

Milli Takım’da ilk kez 3 gol atan, fizik gücüyle dikkat çeken Kerem, sezonun geri kalan bölümünde sarı-kırmızılıların en çok ihtiyacı olacak futbolcu konumuna gelir mi düşüncesi Galatasaray camiasında konuşulmaya başladı.

Taraftarların bir bölümü, 25 yaşındaki oyuncunun takımda tutulması gerektiği görüşünü savunuyor.

PORTEKİZ’DE MANŞETLERDE

Kerem Aktürkoğlu, yaptığı hat-trickle Benfica taraftarlarını heyecanlandırdı,

Portekiz’de manşetlere çıktı. Record gazetesi, “Kerem ağız sulandırdı, Luz Stadı’na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptı” yorumunda bulundu.