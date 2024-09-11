Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım performansı akıllarda soru işareti yarattı: Galatasaray pişman olur mu?
Portekiz Ligi ekibi Benfica'ya transfer olan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılışı Galatasaray'da soru işaretleri yarattı. Milli takımın İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı, Galatasaray camiasında en çok ihtiyaç olunacak futbolcu düşüncesini akıllara getirdi.
Galatasaray’ın son iki sezondaki şampiyonluğunda büyük rol oynamasına rağmen her dönem eleştirilerin odağında kalan Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservisle Benfica’ya transfer olmasının ardından A Milli Takım’daki performansıyla dikkat çekti.
Ay-Yıldızlıların, UEFA Uluslar Ligi’nde İzlanda’yı 3-1 yendiği maçta hat-trick yapan Aktürkoğlu’nun formu, “Ayrılığı Galatasaray’ı pişman eder mi?” sorusunu akıllara getirdi.
Sarı-Kırmızılı formayla 179 maçta 46 gol atan ancak başarılı olduğu sezonlarda dahi kaçırdığı pozisyonlar, yaptığı top kayıpları, pas hataları gibi konular üzerinden eleştirilen hatta ıslıklanan Kerem, birçok röportajında bunlara anlam veremediğini belirtmişti.
ERZİNCAN’DAN LİZBON’A
TFF 3. Lig temsilcisi Erzincanspor’dan 2020’de Galatasaray’a gelen ve şimdi Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden Benfica’ya transfer olarak başarı hikâyesi yazan Aktürkoğlu, Ay-Yıldızlıların kampında mental anlamda kendini rahatlatmış şekilde görüldü.
Milli Takım’da ilk kez 3 gol atan, fizik gücüyle dikkat çeken Kerem, sezonun geri kalan bölümünde sarı-kırmızılıların en çok ihtiyacı olacak futbolcu konumuna gelir mi düşüncesi Galatasaray camiasında konuşulmaya başladı.
Taraftarların bir bölümü, 25 yaşındaki oyuncunun takımda tutulması gerektiği görüşünü savunuyor.
PORTEKİZ’DE MANŞETLERDE
Kerem Aktürkoğlu, yaptığı hat-trickle Benfica taraftarlarını heyecanlandırdı,
Portekiz’de manşetlere çıktı. Record gazetesi, “Kerem ağız sulandırdı, Luz Stadı’na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptı” yorumunda bulundu.
Spor Haberleri
- Milli oyuncunun performansı parmak ısırttı!
- Hırvat kaleciden şampiyonluk açıklaması!
- Genç milliler Çekya ile yenişemedi!
- Ümit Milli Takım, San Marino'ya gol oldu yağdı!
- Onyedika kimdir?
- Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a veda!
- Bugün hangi maçlar var?
- Francisco Calvo, Süper Lig'e geri döndü!
- Bodrum FK, Ajeti'yi kadrosuna kattı
- Konyaspor, Hamidou Keyta'yı transfer etti
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm'
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- Polis aracı, anne ve kızına çarptı: 1 ölü
- 'Sessizlik hayra alamet değil'
- Şişli'deki kazada polis 'ehliyetsiz' çıktı!
- Teğmenlerin akıbetine ilişkin çarpıcı iddia
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- 'Ateist ile mi LGBT ile mi uğraşacaksınız?'
- Tehdit edildiğini iddia etti
- Çakıcı'ya yakın iş insanına suikast