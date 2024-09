Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a veda: 'Bu camiaya çok büyük borcum var'

Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:26

Güncelleme: 11.09.2024 - 09:26

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'e uçmadan önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp personeli ile vedalaştı.

Sarı-kırmızılı takıma bir konuşma yapan Kerem Aktürkoğlu, "Gitmeden önce son günümde sizi görmek istedim. Çünkü Galatasaray'ın benim için yeri çok farklı. Çok güzel arkadaşlıklar, duygular, anılar biriktirdim. Herkesin benim üzerimde çok fazla emeği var. Çok teşekkür ederim. Ben Kerem Aktürkoğlu olduysam bu tek başına olmadı. Galatasaray'ın benim üzerimde çok emeği olduğu için oldu. Bu armaya, bu formaya, bu camiaya çok büyük borcum var. Bu borcu da burada oynarken ödemeye çalıştım. Her zaman yüzde yüzümü vermeye çalıştım. Bundan sonraki hedeflerim hem kendim için hem de Galatasaray'ı gururlandırmak olacaktır. Sizi çok seviyorum. Beni ben olarak kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu'na veda ederken duygusal bir konuşma yaptı.

Uruguaylı file bekçisi, "Bu adam için ne diyeyim ki… Geldiğinde küçücüktün. Seni burada büyürken izledim. Nasıl çalıştığını gördüm. Şu an olduğun yere gelmek için yeteneğinle beraber her şeyi yaptın. 3-4 sene boyunca çok konuştuk ve sonunda önüne büyük bir fırsat çıktı. Her şey için teşekkürler. Yeni kulübünde, yeni takım arkadaşlarınla olmanın keyfini çıkar. Buradaki herkes senin destekçin" şeklinde konuştu.

KEREM'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Kerem Aktürkoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaretinin ardından bir paylaşımda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu paylaşımına şu notu düştü:

"Ne kadar zor olabileceğini tahmin edebiliyordum; ama Lizbon'a gitmeden önceki son günümü evimde geçirmek, Florya'da birlikte büyüdüğüm insanları görmek, onların dualarını ve iyi dileklerini alarak çıkmak istedim yeni yoluma…

Benimle beraber olan herkese bir kez daha teşekkür ederim. Galatasaray için sayısız fedakârlık yapan, ailelerinden çok bizleri gören, Florya'nın gizli kahramanları… Sizin hakkınızı ödeyemem, hepinizin üzerimde ayrı ayrı emeği var; sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın."