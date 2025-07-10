Orkun Kökçü transferinde sona doğru: İki kulüp anlaşmaya vardı iddiası!

Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Portekiz temsilcisi Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Habere göre Beşiktaş ile Benfica arasındaki anlaşma toplam 30 milyon Euro'ya mal olacak. Bu rakamın 5 milyon Euro'su kiralama bedeli olarak ödenecek. Kalan 25 milyon Euro ise zorunlu satın alma opsiyonu kapsamında Benfica'ya aktarılacak.

24 yaşındaki milli futbolcunun Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Euro.

55 MAÇTA 23 GOLE KATKI

Kökçü, geçen sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.