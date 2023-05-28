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Orkun Kökçü'den ayrılık sinyali

Hollanda Ligi'nde Feyenoord ile şampiyonluğu göğüsleyen Orkun Kökçü, doğru kulüpten transfer teklifi gelmesi halinde takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:06
Orkun Kökçü'den ayrılık sinyali
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Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

NTV Spor'un haberine göre, Hollanda Ligi'nde şampiyonluk yaşayan milli futbolcu, doğru bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabileceğini belirtti. 

"SONRAKİ ADIMI ATMAK İSTERİM"

Teknik direktör Arne Slot ile iyi bir ilişkisi olduğunu vurgulayan Orkun, "Teknik direktörle iyi bir ilişkim var ama doğru kulüpten teklif gelirse kariyerimde bir sonraki adımı atmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Transfer pazarında adı sıkça geçen 22 yaşındaki oyuncunun, hangi kulübe gideceği heyecan uyandırmaya devam ediyor.

Feyenoord'da iyi bir sezon geçiren Orkun, 46 maçta görev aldı. 12 gol atarak takımına büyük katkı sağlayan Türk futbolcu, aynı zamanda 5 asist yaparak performansını taçlandırdı.


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