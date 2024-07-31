Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü'nün yeni adresi belli oldu!
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 25 yaşındaki ağabeyi Ozan Kökçü, Finlandiya Ligi ekibi Helsinki'ye transfer oldu.
Finlandiya ekibi Helsinki, Benfica'da top koşturan Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü'yü renklerine bağladı.
2.5 YILLIK SÖZLEŞME
Helsinki, Ozan Kökçü ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçen sezonu Hollanda 2. Ligi ekibi FC Eindhoven'da geçiren Ozan Kökçü, 7 kez de Azerbaycan Milli Takımı formasını giydi.
38 MAÇTA 16 GOLE KATKI
Hollanda 2. Ligi'nde en iyi 11'e seçilen kanat oyuncusu geride kalan sezon 38 maçta 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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