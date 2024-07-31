Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü'nün yeni adresi belli oldu!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 19:32

Güncelleme: 31.07.2024 - 19:33

Finlandiya ekibi Helsinki, Benfica'da top koşturan Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü'yü renklerine bağladı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Helsinki, Ozan Kökçü ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçen sezonu Hollanda 2. Ligi ekibi FC Eindhoven'da geçiren Ozan Kökçü, 7 kez de Azerbaycan Milli Takımı formasını giydi.

38 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Hollanda 2. Ligi'nde en iyi 11'e seçilen kanat oyuncusu geride kalan sezon 38 maçta 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.