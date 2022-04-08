Orkun Kökçü'nün golü Feyenoord'a yetmedi
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda ekibi Feyenoord, sahasında Çek temsilcisi Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldı.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord sahasında Slavia Prag'ı konuk etti.
De Kuip Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de gol attığı karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.
Feyenoord'un gollerini 10'uncu dakikada Sinisterra, 74'üncü dakikada Senesi ve 86'ncı dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Slavia Prag'ın golleri ise 41'inci dakikada Olayinka, 67'nci dakikada Collins Sor ve 90+5'inci dakikada Traore'den geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp bir de gol atma başarısı gösteren Orkun Kökçü, 89'uncu dakikada yerini Hendrix'e bıraktı.
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