Son Dakika: Gaziantep - Trabzonspor maçı ertelendi
Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü saat 20.30'da oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor mücadelesi 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30'da Gaziantep'e gitmek için hazırlandı.
Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50'ye ertelendi. Sisin dağılmaması ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavili kafilenin yolculuğu yarın saat 16.30'a ertelendi.
Durumu inceleyen Futbol Federasyonu da, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Trabzonspor maçının 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'a ertelendiğini açıkladı.
BİLGİLENDİRME | Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Trabzonspor arasında oynanacak olan müsabaka, konuk ekibin Trabzon’daki hava muhalefeti nedeniyle şehrimize gelememesinden dolayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’a ertelenmiştir. pic.twitter.com/swNB3aB0Kh— Gaziantep FK (@GaziantepFK) April 7, 2022
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