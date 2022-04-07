Berna Gözbaşı'ndan transfer haberine yalanlama

07 Nisan 2022 Perşembe, 21:28

Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağıyla ilgili haberlere tepki gösteren Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Berna Gözbaşı yaptığı paylaşımda, ''Bundan Mame Thiam'ın, Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşı'nın haberi yok. Bırakın şu menajer algı ve piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini lig devam ederken ayıp'' ifadelerini kullandı.

Bundan Mame Thiam"in , Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşi' nin haberi yok birakin su menejer algi ve piyasa yapma ve futbolcu kafa karistirma haberlerini lig devam ederken ayip !!! https://t.co/oywo6AWdd7 — Berna Gözbaşı (@Berna_Gozbasi) April 7, 2022

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve sezon başında Kayserispor'a transfer olan Mame Thiam, sarı-kırmızılı ekipte 20 maçta 10 gol 4 asist üretti.