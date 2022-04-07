Berna Gözbaşı'ndan transfer haberine yalanlama

Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Mame Thiam ile ilgili çıkan transfer haberlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2022 Perşembe, 21:28
Berna Gözbaşı'ndan transfer haberine yalanlama
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Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağıyla ilgili haberlere tepki gösteren Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Berna Gözbaşı yaptığı paylaşımda, ''Bundan Mame Thiam'ın, Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşı'nın haberi yok. Bırakın şu menajer algı ve piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini lig devam ederken ayıp'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve sezon başında Kayserispor'a transfer olan Mame Thiam, sarı-kırmızılı ekipte 20 maçta 10 gol 4 asist üretti. 


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