Berna Gözbaşı'ndan transfer haberine yalanlama
Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Mame Thiam ile ilgili çıkan transfer haberlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağıyla ilgili haberlere tepki gösteren Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Başkan Berna Gözbaşı yaptığı paylaşımda, ''Bundan Mame Thiam'ın, Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşı'nın haberi yok. Bırakın şu menajer algı ve piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini lig devam ederken ayıp'' ifadelerini kullandı.
Bundan Mame Thiam"in , Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşi' nin haberi yok birakin su menejer algi ve piyasa yapma ve futbolcu kafa karistirma haberlerini lig devam ederken ayip !!! https://t.co/oywo6AWdd7— Berna Gözbaşı (@Berna_Gozbasi) April 7, 2022
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve sezon başında Kayserispor'a transfer olan Mame Thiam, sarı-kırmızılı ekipte 20 maçta 10 gol 4 asist üretti.
Video Haberler
- Özel, Traktör polemiğine yanıt verdi
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
- Kaşıkçı davasında şimdi ne olacak?
- Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
- Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı
En Çok Okunan Haberler
- Emlak piyasasını bekleyen tehlike
- EuroCup'ta Türk derbisi Galatasaray'ın
- Dev dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama
- Kavga ettiği kişiyi vurdu, yanındakini darp etti
- Rezan Epözdemir: Genel kurulu mahkeme iptal edebilir
- 'Sosyal medya organlarının yaygınlaşmasıyla...'
- Kulüp başkanından transfer haberine yalanlama!
- Gaziantep - Trabzonspor maçı ertelendi!
- 'Sonun Yaşar Nuri gibi olacak'
- AKP'de 'sahur videosu' tartışması