Orkun yıldızlaştı, Benfica rakibini üçledi!
Portekiz Premier Lig 25. hafta maçında Benfica, Estoril'i 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Benfica'da Orkun Kökçü, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.
Portekiz Premier Lig 25. hafta maçında Benfica ile Estoril karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi Benfica 3-1 kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Orkun Kökçü, 45+2'de Marcos Leonardo ve 49. dakikada Orkun Kökçü'nün asistiyle Tiago Gouveia kaydetti.
Estoril'in tek golü 22. dakikada Rodrigo Gomes'ten geldi.
ORKUN KÖKÇÜ 1 GOL, 1 ASİSTLE YILDIZLAŞTI
Benfica'da karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Orkun Kökçü, 81 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Benfica, puanını 61 yaparak lider Sporting'i takibini sürdürdü. Estoril ise 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Benfica, Casa Pia deplasmanına gidecek. Estoril, evinde Portimonense ile karşılaşacak.
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