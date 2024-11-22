Orlando Magic, Los Angeles Lakers'ın serisini son saniyede bitirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Orlando Magic'e 119-118 mağlup oldu ve 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Orlando Magic, Los Angeles Lakers'ın serisini son saniyede bitirdi!
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Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:35

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 4 maçla devam edildi. 

NBA'de Orlando Magic, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-118 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Franz Wagner'in maçın bitimine 2.5 saniye kala attığı üçlükle öne geçen Magic, Lakers'ı tek sayı farkla yendi.

Takımına maçı kazandıran üçlüğü atan Wagner; 37 sayı, 6 ribaunt, 11 asist ile Magic'i galibiyete taşıdı.

Lakers'ta Anthony Davis, 39 sayı, LeBron James ise 31 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

MILLER VE BALL İKİLİSİNDEN 73 SAYI

Charlotte Hornets, konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatmaların ardından 123-121 mağlup etti.

LaMelo Ball - Brandon Miller ikilisinin, Pistons karşısında bulduğu 73 sayı Hornets'a galibiyeti getirdi.

Hornets'ta Miller, 38 sayı, Ball ise 35 sayı kaydederken Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, Tobias Harris ise 26 sayı attı.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 123-121 (uzatmalarda)

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 110-105

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-118

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 118-119


Etiketler: #Los Angeles Lakers #orlando magic #nba

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